عماد متعب: أنا أهلاوي حتى النخاع وهدفي هو المونديال

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تحدث النجم الدولي المخضرم عماد متعب لاعب النادي الأهلي والمعار في الميركاتو الشتوي الحالي إلى نادي التعاون السعودي عن العديد من الأمور الخاصة به على المستوى الشخصي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وأيضاً عن أهدافه القادمة خاصة قبل مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال مداخلة هاتفية له اليوم اليوم الثلاثاء في برنامج خاص مع سيف المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت رفقة الإعلامي سبورت، أكد النجم الدولي المخضرم عماد متعب أن السبب الرئيسي وراء رفضه التوقيع مع أي نادي مصر في الميركاتو الشتوي الحالي، هو النادي الأهلي وجماهيره العظيمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً قال النجم عماد متعب: قضيت 22 عاماً داخل جدران النادي الأهلي، أنا أهلاوي حتى النخاع”، كما أضاف أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب قد تمنى له التوفيق في الجلسة الأخيرة التي جمعت بينهما قبل توقيعه لنادي التعاون السعودي.

وعن طموحاته مع نادي التعاون السعودي شدد النجم عماد متعب على أن تواجده مع نادي التعاون يُعتبر مسؤولية كبيرة عليه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يطمح إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا مع النادي، كما أكد أيضاً أن خطوة انتقاله إلى صفوف نادي التعاون سوف تفتح له الباب من جديد نحو العودة إلى صفوف المنتخب الوطني المصري والمشاركة معه في مونديال روسيا المقبل.

تصريحات النجم عماد متعب في برنامج خاص مع سيف

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