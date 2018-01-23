الدوري الإنجليزي يُتوج محمد صلاح ويمنحه جائزة جديدة.. تعرف عليها

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حصل اللاعب “محمد صلاح” نجم منتخب مصر، وفريق “ليفربول” الإنجليزي، على جائزة، مقدمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد نشرت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزى، خبر فوز اللاعب “محمد صلاح” بجائزة “فانتازي” كأفضل لاعب في النصف الأول للموسم الحالي”.

كما أكدت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي أن فوز اللاعب “محمد صلاح” بهذه الجائزة لم يأتي من فراغ، بل تتويجاً للنجاحات التي حققها اللاعب من جمع 145 نقطة، ويكون بهذه النتيجة أكثر لاعب حقق مجموعة نقاط من بين اللاعبين في هذا النصف الأول في الموسم، وقد نجح اللاعب “محمد صلاح” فى تسجيل 15 هدف، وشارك في صنع 5 أهداف”

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