إنبي يرفض رسمياً عرض النادي الأهلي من أجل ضم صلاح محسن

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رفض مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب رسمياً عرض النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك بخصوص التعاقد مع النجم الواعد صلاح محسن مهاجم فريق إنبي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال مداخلة هاتفية له اليوم الثلاثاء في برنامج خاص مع سيف المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت رفقة الإعلامي سيف زاهر، أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن مجلس إدارة نادي إنبي قد رفض العرض المقدم من النادي الأهلي بخصوص التعاقد مع النجم صلاح محسن في الميركاتو الشتوي الحالي.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن عرض النادي الأهلي لم يكن مغرياً على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه هناك أربعة أندية أوروبية في الوقت الراهن ترغب في الظفر بخدمات النجم صلاح محسن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

تصريحات زكريا السيد حول إمكانية رحيل صلاح محسن إلى الأهلي

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