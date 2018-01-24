فيديو: مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه المثير على مضيفه بريستول سيتي

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نجح فريق مانشستر سيتي في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي في حجز مقعده في الدور النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018، وذلك بعدما جدد فوزه على حساب نظيره فريق بريستول سيتي في إياب الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في الفوز في مباراة الذهاب على أرضه بهدفين مقابل هدف واحد في الأسبوع الماضي، وفي مباراة الإياب في مساء يوم أمس الثلاثاء تمكن فريق مانشستر سيتي أيضاً من تحقيق الانتصار وهذه المرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وقد سجل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من الألماني ليروي ساني والأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبلجيكي كيفن دي بروين فيما سجل أهداف فريق بريستول سيتي كلاً من الثنائي مارلون باك وفلنت، وبذلك ينتظر فريق مانشستر سيتي في المباراة النهائية الفائز من المباراة النارية التي سوف تجمع في مساء اليوم بين فريق أرسنال وبين ضيفه فريق تشيلسي.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي

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