تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك والمصري البورسعيدي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الأربعاء.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم المخضرم محمد فاروق من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد من تحسين أبو السادات وسمير جمال كحكم راية وهشام توفيق كحكم رابع ومحمد أبو خاطر وطارق مجدي كحكم خامس.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الأربعاء، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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