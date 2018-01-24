فيديو: إشبيلية يحسم القمة أمام أتلتيكو مدريد ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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حسم فريق إشبيلية مباراة القمة التي جمعته في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي بضيفه فريق أتلتيكو مدريد، وذلك عقب فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان بإقليم الأندلس في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م.

وبذلك الانتصار تمكن فريق إشبيلية من حجز مقعده في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، علماً بأن فريق إشبيلية قد فاز أيضاً في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد مما يؤكد أحقيته في التأهل إلى المربع الذهبي من عمر المسابقة ويُصبح بالتالي على بُعد مباراتين فقط من المباراة النهائية.

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ملخص مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد

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