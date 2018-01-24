العيسوي يكشف عن السبب الحقيقي وراء تراجع نتائج الإسماعيلي

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كشف الكابتن أبو طالب العيسوي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن السبب الحقيقي وراء تراجع فريق الدراويش في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء، أكد الكابتن أبو طالب العيسوي أن السبب الحقيقي والرئيسي وراء تراجع فريق الإسماعيلي في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ انطلاقة الدور الثاني، هي العروض الخارجية التي وصلت إلى العديد من نجوم الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي للغاية على بعض لاعبي الفريق وجعل تركيز الفريق خارج الملعب أكثر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوء التوفيق قد حالفه في المباريات التي قاد فيها فريق الإسماعيلي، كما تمنى أيضاً في ختام حديثه أن يكون المدير الفني الجديد لفريق الدراويش مدير فني أجنبي.

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