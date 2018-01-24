إنبي يكشف عن آخر التطورات بخصوص مستقبل صلاح محسن

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كشف مجلس إدارة نادي إنبي في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن آخر التطورات، وذلك بخصوص مستقبل النجم الواعد صلاح محسن مهاجم فريق إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال مداخلة هاتفية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء في برنامج مع شوبير المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن النجم الواعد صلاح محسن قد رفض تماماً فكرة رحيله في الميركاتو الشتوي الحالي إلى أحد أندية القارة الأوروبية.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن ذلك الأمر يعود إلى صغر سنه وخاصة وأنه يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً فقط لا غير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة نادي إنبي قد وصله حتى هذه اللحظة ثلاثة عروض من طرف كلاً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني ونادي أوستريا فيينا النمساوي ونادي سبارتا براغ التشيكي.

ولكن تم رفض العروض الثلاثة بناءً على رغبة النجم الواعد صلاح محسن، مضيفاً أن مجلس إدارة نادي إنبي ينتظر اليوم الأربعاء العرض الرابع من أحد الأندية في القارة الأوروبية، وفي حالة تم رفضه أيضاً سوف يفتح مجلس إدارة نادي إنبي الباب من جديد أمام العروض المحلية وعلى رأسها النادي الأهلي أبزر المهتمين بخدمات النجم الواعد.

تصريحات زكريا السيد حول مستقبل النجم صلاح محسن

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