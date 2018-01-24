مدافع أتلتيك بيلباو يوافق على عرض مانشستر سيتي ويقترب من قلعة الاتحاد

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن النجم الفرنسي الواعد إيميريك لابورت مدافع فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، قد وافق بشكل رسمي على العرض المقدم من طرف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المدافع الفرنسي سوف يقوم بالتوقيع على عقد إنضمامه رسمياً إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في عقد طويل الأمد لمدة 5 سنوات قادمة أي حتى عام 2023 م، علماً بأن قيمة الصفقة سوف تصل إلى مبلغ 70 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع ناديه الحالي أتلتيك بيلباو.

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