موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء 24/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ستُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ستكون مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري على العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورتس وقناة أون سبورت.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد مجدي / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد / عماد فتحي / محمد الشامي / أيمن حفني / محمد إبراهيم

خط الهجوم: نانا بوكو

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