موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس في كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء 24/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس في كأس ملك إسبانيا، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فريق ليغانيس في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس

ستُقام مباراة ريال مدريد ومنافسه ليغانيس في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليغانيس

ستكون مباراة ريال مدريد ومنافسه ليغانيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورتس HD3 المشفرة هي القناة الناقلة للمباراة بينما سوف يكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام ليغانيس

حراسة المرمى: كيكو كاسيا

خط الدفاع: أشرف حكيمي / ناتشو فيرنانديز / سيرخيو راموس / تيو هيرنانديز

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو

خط الهجوم: كريم بنزيمة / بورخا مايورال

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء 24/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة