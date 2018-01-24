موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الأربعاء 24/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق تشيلسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

ستُقام مباراة أرسنال وتشيلسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي

ستكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورتس HD2 المشفرة هي القناة الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

تشكيلة ارسنال المتوقعة في مباراة اليوم أمام تشيلسي

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: شكودران موستافي / لوران كوسيلني / روب هولدينغ

خط الوسط: هيكتور بيليرين / ناتشو مونريال / تشاكا / جاك ويلشير / مسعود أوزيل ، إيوبي

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت

تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم أمام أرسنال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو / ماركوس ألونسو / سيسك فابريغاس / ايدن هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا

المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب تشيلسي أنطونيو كونتي

المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب أرسنال أرسين فينغر

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