البدري يُعلن عن قائمة الأهلي في مباراة الرجاء

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الرجاء في يوم غداً الخميس.

ومن جانبه أعلن الكابتن حسام البدري اليوم الأربعاء عن قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، علماً بأن قائمة المارد الأحمر قد خلت من اسمين بارزين للغاية وهما كلاً من النجم أحمد فتحي إضافة إلى النجم مروان محسن بداعي تعرضهما إلى الإصابة.

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قائمة فريق الأهلي في مباراة الرجاء