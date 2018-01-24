البدري يرد بقوة على منتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرد بشكل قوي للغاية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي على منتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء شدد الكابتن حسام البدري على أنه لا يمتلك أي حساب سواء رسمي أو شخصي على أي موقع من مواقع التواصل الإجتماعي كلها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحساب الذي يتعامل معه العديد من الجماهير والناس المنسوب إليه هو حساب مزيف من أحد الأشخاص الذي انتحل شخصيته.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه سوف يقوم بتقديم بلاغ رسمي إلى وزارة الداخلية وتحديداً إلى إدارة مكافحة الجرائم الأليكترونية في الأيام القادمة، وذلك حتى يتم معرفة الشخص الذي قام بهذا العمل المهين ومن ثم يتم مقاضاته بالقانون، مشدداً في ختام تصريحاته على أنه لا يتعامل بأي شكل من الأشكال مع مواقع التواصل الاجتماعي.

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