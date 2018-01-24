خالد محمود يكشف عن سبب استبعاد سعد سمير من قائمة مباراة الرجاء

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي عن السبب الرئيسي وراء استبعاد النجم سعد الدين سمير مدافع فريق الأهلي، وذلك من قائمة المباراة القادمة للمارد الأحمر أمام فريق الرجاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود من خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن النجم سعد الدين سمير يُعاني من إجهاد في العضلة الخلفية منذ المباراة الماضية أمام فريق مصر المقاصة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب سوف يكون جاهزاً بنسبة كبيرة للغاية من أجل المشاركة في المباراة المرتقبة أمام فريق الإسماعيلي في نهاية شهر يناير الحالي.

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وعن استبعاد النجم الواعد كريم نيدفيد عقب إصابته في المران الصباحي اليوم الأربعاء، أكد الدكتور خالد محمود أن كريم نيدفيد يُعاني هو الآخر من إجهاد أيضاً في العضلة الخلفية على أن يخضع اللاعب إلى جلسات علاجية مكثفة حتى يتعافى بشكل كامل من الإجهاد.

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