قرعة ملتهبة لرابطة الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.. تعرف على التفاصيل

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي في مقر بمدينة لوزان السويسرية قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري رابطة الأمم الأوروبية، علماً بأن هذه البطولة المنتظرة سوف تحل محل المباريات الودية بين المنتخبات الأوروبية إضافة إلى أنها سوف تُساهم أيضاً في تأهل بعض المنتخبات إلى بطولات أمم أوروبا القادمة.

دوري الرابطة الأولى

المجموعة الأولى: فرنسا / ألمانيا / هولندا

المجموعة الثانية: بلجيكا / سويسرا / أيسلندا

المجموعة الثالثة: البرتغال / إيطاليا / بولندا

المجموعة الرابعة: إسبانيا / إنجلترا / كرواتيا

دوري الرابطة الثانية

المجموعة الأولى: سلوفاكيا / أوكرانيا / جمهورية التشيك

المجموعة الثانية: روسيا / السويد / تركيا

المجموعة الثالثة: النمسا / البوسنة والهرسك / أيرلندا الشمالية

المجموعة الرابعة: ويلز / جمهورية أيرلندا / الدنمارك

دوري الرابطة الثالثة

المجموعة الأولى: إسكتلندا / ألبانيا / الكيان الصهيوني

المجموعة الثانية: المجر / اليونان / فنلندا / إستونيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا / النرويج / قبرص / بلغاريا

المجموعة الرابعة: رومانيا / صربيا / الجبل الأسود / ليتوانيا

دوري الرابطة الرابعة

المجموعة الأولى: جورجيا / لاتفيا / كازاخستان / أندورا

المجموعة الثانية: بيلاروسيا / لوكسمبورج / مولدوفا / سان مارينو

المجموعة الثالثة: أذربيجان / جزر الفارو / كوسوفو / مالطا

المجموعة الرابعة: مقدونيا / أرمينيا / ليشتنشتاين / جبل طارق

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