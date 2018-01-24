قرار هام من إيهاب جلال قبل مواجهة المصري البورسعيدي الليلة

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريقه وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم.

حيث قرر الكابتن إيهاب جلال أن يخوض فريقه مباراة ودية أمام فريق نجوم المستقبل في يوم غداً الخميس وعدم الحصول على راحة لكافة لاعبي الفريق، وذلك حتى يتم تأهيل جميع لاعبي فريق الزمالك بشكل مثالي تحضيراً للتحديات الصعبة المقبلة والتي تحتاج إلى أن يكون فريق الزمالك في كامل لياقته البدنية.

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وسوف يواجه فريق الزمالك نظيره فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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