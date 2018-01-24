نجم الأهلي يقترب رسمياً من تجديد عقده لمدة موسمين

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي، وذلك مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل تجديد عقده لمدة موسمين قادمين.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد نجح في آخر جلسة منذ ساعات قليلة جمعت بينه وبين النجم عبد الله السعيد في إقناعه بضرورة تجديد عقده مع النادي الأهلي، على أن يقوم النجم عبد الله السعيد بالتوقيع بشكل رسمي على عقده الجديد في الأيام أو الساعات القادمة.

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وسوف يمتد العقد الجديد للنجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي لمدة موسمين قادمين، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد أي مبلغ 18 مليون جنيه في الموسمين، وهو ما يُعادل تقريباً العرض المغري الذي وصل إليه في الآونة الأخيرة من جانب أحد أندية الدوري السعودي والذي وصلت قيمته إلى مبلغ مليون دولار.

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