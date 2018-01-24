قرار حاسم من مرتضى منصور قبل مواجهة الزمالك مع المصري الليلة

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اتخذ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً قراراً حاسماً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر المستشار مرتضى منصور عدم حضور المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي التي سوف تُقام على أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ويأتي ذلك من أجل تفادي الصدام مع مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إضافة إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن.

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حيث شهدت الفترة الماضية خلافات كبيرة للغاية ومشادات حادة لفظية بين المستشار مرتضى منصور وبين بقية الأطراف المعنية، مما جعل عدم حضور المستشار مرتضى منصور للمباراة قراراً حكيماً حتى يتم تهدئة الأجواء بين الجانبين وعودة العلاقات الطيبة من جديد بين الجميع.

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