الأهلي يدخل في صراع شرس مع الزمالك من أجل نجم الأسيوطي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد دخل في صراع شرس للغاية مع نادي الزمالك، وذلك من أجل التعاقد مع نجم فريق الأسيوطي سبورت في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد أجرى اتصالاً هاتفياً في الساعات القليلة الماضية مع الكابتن هادي خشبة مدير الكرة بنادي الأسيوطي سبورت، وذلك من أجل معرفة كافة المطالب المالية لمجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت من أجل التخلي عن النجم الواعد محمد عنتر لاعب فريق الأسيوطي سبورت.

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وفي حالة صحة هذه الأنباء فسوف يكون الأمر بمثابة ضربة قوية وموجعة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، والذي كان قد وصل بدوره إلى مرحلة متقدمة للغاية من المفاوضات مع مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت في الأيام الماضية، ولكن دخول النادي الأهلي على الصفقة سوف يُزيد من سعر اللاعب محمد عنتر دون أدنى شك.

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