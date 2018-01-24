نجم جديد من برشلونة على مشارف الرحيل إلى الدوري الإيطالي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن نجم جديد من نادي برشلونة قد بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي إلى صفوف الدوري الإيطالي، وذلك في إطار سعي إدارة النادي الكتالوني إلى تجديد دماء الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين إدارة نادي برشلونة وبين إدارة نادي روما الإيطالي قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، وذلك من أجل انتقال النجم الإسباني أليكس فيدال من صفوف نادي برشلونة إلى صفوف نادي العاصمة الإيطالية روما خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم الإسباني أليكس فيدال قد وافق على الانتقال إلى صفوف نادي روما، وخاصة وأنه لم يحصل على فرصة حقيقية مع نادي برشلونة منذ انتقاله إليه في صيف عام 2015 م، مما جعل مستواه ينخفض بشكل ملحوظ للغاية إضافة إلى ابتعاده أيضاً عن صفوف المنتخب الإسباني.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف يكون النجم أليكس فيدال هو ثاني لاعب يرحل عن صفوف البارسا في الميركاتو الشتوي الحالي باتجاه الدوري الإيطالي، وذلك بعدما كان قد انتقل النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا منذ يومين إلى صفوف نادي إنتر.

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