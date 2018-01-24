تعرف على قائمة الرجاء في مباراته المرتقبة أمام الأهلي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن رمضان السيد، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه الثقيل فريق الأهلي في يوم غداً الخميس.

ومن جانبه قام الكابتن رمضان السيد بالإعلان اليوم الأربعاء عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة أمام فريق الأهلي، حيث تكونت القائمة على النحو التالي: محمود الزنفلى / محمود كوكو / علي العربي / محمد جبر / أحمد عبد الواحد / محمد علاء / هشام فتح الله / نصر رمضان / محمد عبد الله / ديفيد إيفوي / محمود المغربي / أحمد سعيد أوكا / حمبوزو / عمرو فاروق / غازي شلوف / حمادة نصر / محمود صبري / إبراهيم رخام / عبد الحميد سامي.

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