إنبي يُعلن رسمياً إنتقال النجم علي لطفي إلى النادي الأهلي

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أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي عن إنتقال النجم علي لطفي حارس مرمى فريق إنبي إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك في ثالث صفقات المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقد عقد اليوم مسئولي النادي الأهلي جلسة مع أعضاء مجلس إدارة نادي إنبي في مقر الشركة منذ ساعات قليلة فقط بحضور النجم علي لطفي، إضافة إلى زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي وخالد متولي مدير نادي إنبي وعماد جابر المدير الإداري لنادي إنبي، وذلك من أجل حسم كافة التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بالصفقة والحصول على توقيع اللاعب علي لطفي.

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وسوف يمتد عقد النجم علي لطفي مع النادي الأهلي لمدة أربعة سنوات ونصف قادمة، علماً بأن قيمة الصفقة قد وصلت إلى مبلغ 3 مليون ونصف المليون جنيه مصري، وبذلك ينجح النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب الثالث في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما تعاقد أيضاً مع النجم الواعد محمد فخري إضافة إلى المدافع أحمد العش.

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