إدارة المصري البورسعيدي تُهدد بالانسحاب قبل مواجهة الزمالك الليلة

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هدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انطلاق المباراة المرتقبة بين فريق المصري البورسعيدي وبين مضيفه فريق الزمالك في مساء اليوم.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بأن ناديه سوف ينسحب من المباراة، وذلك في حالة زاد عدد جماهير الزمالك الحاضرة في مدرجات ملعب برج العرب في مساء اليوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العدد المتفق عليه هو خمسة عشر فرداً فقط من جانب كل فريق.

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هذا وتأتي هذه التصريحات والتهديد من جانب مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي في ظل قيام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بإرسال 3 حافلات محملة بالجماهير منذ قليل إلى ملعب برج العرب، إلا أن الجهات الأمنية رفضت نهائياً دخول أي حافلة من حافلات نادي الزمالك إلى الملعب.

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