أسامة نبيه: رحيل علي جبر إلى الدوري الإنجليزي في مصلحة منتخب مصر

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تحدث الكابتن أسامة نبيه المدرب المساعد للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي عن الصفقة المنتظرة، والتي سوف تتضمن انتقال النجم علي جبر مدافع نادي الزمالك إلى صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أكد الكابتن أسامة نبيه أن رحيل النجم علي جبر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مشاركته بجوار النجم أحمد حجازي في فريق واحد حتى نهاية الموسم الحالي سوف يكون في مصلحة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أسامة نبيه على أن احتراف اللاعبين المصريين في الدوريات سواء في الدوريات الأوروبية أو الخليجية أمر مفيد جداً للمنتخب المصري، وخاصة وأن خوض تجربة الاحتراف يُساهم بشكل كبير في تطور مستوى اللاعب إضافة إلى جعله يكتسب المزيد من الخبرات في المحافل الدولية.

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