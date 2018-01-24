نجم ريال سوسيداد يُشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن كلاً من إدارة نادي ريال مدريد وإدارة نادي برشلونة سوف يدخلان في صراع في غاية الشراسة في الأشهر القليلة القادمة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الإسباني الواعد ألفارو أودريوزولا مدافع فريق ريال سوسييداد في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مستوى اللاعب المميز للغاية في الآونة الأخيرة جعل كلاً من قطبي كرة القدم الإسبانية يرغبان في الظفر بخدماته، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وخاصة في ظل حاجة كلاً منهما بشكل ضروري إلى التعاقد مع مدافع صاحب إمكانيات عالية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم الإسباني ألفارو اودريوزولا صاحب ال22 عاماً لا يزال يمتد عقده مع نادي ريال سوسيداد حتى عام 2022 م، ولكن وفي الوقت ذاته يوجد شرط جزائي في عقده تصل قيمته إلى مبلغ 40 مليون يورو، وبالتالي فإن رغبة اللاعب في نهاية المطاف هي التي سوف تكون عاملاً حاسماً في الصفقة.

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