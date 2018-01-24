فيديو: الفتح السعودي يتعرض للخسارة في الظهور الأول لعبد الشافي

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شهد اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي أول ظهور للنجم المصري والظهير الأيسر محمد عبد الشافي مع فريقه الجديد الفتح السعودي، وذلك في إطار المباراة التي جمعت بينه وبين مضيفه فريق الفيحاء في إطار الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 م.

ولكن الظهور الأول للنجم محمد عبد الشافي لم يكن جيداً على الإطلاق، وخاصة بعدما تعرض فريقه الفتح إلى الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد على يد فريق الفيحاء، وبذلك يتم إقصاء فريق الفتح في مفاجأة كبيرة منذ الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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وقد نجح في تسجيل الهدف الأول لفريق الفيحاء اللاعب عبدالله سالم في شوط المباراة الأول، ومن ثم نجح فريق الفتح في إدراك التعادل في الشوط الثاني عبر لاعبه سايث، وفي الشوط الإضافي الثاني نجح فريق الفيحاء في تسجيل هدف الفوز وذلك عن طريق اللاعب سامي الخيبري.

هدف الفيحاء الأول في المباراة

هدف التعادل من جانب فريق الفتح

هدف الفيحاء الثاني في المباراة

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