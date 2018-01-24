مدافع مغربي يدخل بقوة ضمن اهتمامات النادي الأهلي.. طالع التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد دخل في مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي من أجل ضم مدافعه في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرغب في التعاقد بشكل رسمي مع النجم المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وذلك في الأيام القليلة القادمة من عمر فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي قد اشترط أن يدفع النادي الأهلي مبلغ مليون دولار حتي ينجح في الظفر بخدمات اللاعب، إلا أن عرض مجلس إدارة النادي الأهلي لم يتخطى سوى مبلغ 600 ألف دولار فقط لا غير، علماً بأن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

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