أرسين فينغر يُبدي رغبته في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي أن الفرنسي المخضرم أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الفرنسي أرسين فينغر يُحاول أن يقوم باستغلال الأجواء السيئة التي يعيشها النجم الفرنسي كريم بنزيمة في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بسبب حالة التوتر الكبيرة بينه وبين جماهير النادي الملكي في الآونة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وقلة أهدافه.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي أرسنال سوف تُقدم عرضاً رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة إلى إدارة نادي ريال مدريد، وذلك من أجل التعاقد مع النجم كريم بنزيمة مقابل مبلغ 35 مليون يورو، علماً بأن ذلك العرض يأتي بسبب احتمالية فشل نادي أرسنال بنسبة كبيرة في التعاقد مع النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني نظراً لارتفاع قيمته المالية.

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