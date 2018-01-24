نادر شوقي ينفي نهائياً شائعات رحيل حسام غالي عن النصر السعودي

قام نادر شوقي وكيل اللاعبين المعروف وأيضاً وكيل أعمال النجم الدولي المصري حسام غالي بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي، على العديد من الأنباء التي صدرت من جانب العديد من وسائل الإعلام السعودية والمصرية حول اقتراب رحيل النجم حسام غالي عن نادي النصر السعودي.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أكد نادر شوقي أن كل ما صدر اليوم من جانب وسائل الإعلام حول قرار إدارة نادي النصر بفسخ عقد النجم حسام غالي بالتراضي أمر غير صحيح على الإطلاق، مشدداً في الوقت ذاته على أنها مجرد شائعات لا أكثر ولا أقل إضافة إلى كونها معلومات غير دقيقة تماماً.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار نادر شوقي إلى أنه قام بإجراء اتصالاً هاتفياً مع النجم حسام غالي اليوم الأربعاء وتم التأكيد من جانبه على أن كل الأمور تسير على ما يرام، علماً بأن هذه التصريحات في إطار ما نشرته بعض الصحف السعودية تحديداً في صباح اليوم الأربعاء.
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