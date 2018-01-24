فيديو: المصري يحسم القمة أمام الزمالك والعميد يُكرر إشارته الخارجة

Advertisements

حسم فريق المصري البورسعيدي مباراة القمة التي جمعته بمُضيفه فريق الزمالك عقب فوزه عليه منذ قليل بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ولم تشهد المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية أي نوع من أنواع الإثارة، وذلك نظراً إلى التحفظ الدفاعي من جانب فريق المصري البورسعيدي من جهة وأيضاً بسبب مستوى فريق الزمالك الباهت من جهة أخرى.

Advertisements

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق المصري البورسعيدي نجح في خطف هدف الانتصار في الدقيقة ال61 عبر نجمه الجديد إسلام عيسى، وبذلك عزز فريق المصري البورسعيدي موقعه في المركز الثالث في الترتيب وخاصة بعدما رفع الفارق بينه وبين فريق الزمالك إلى 6 نقاط.

هدف إسلام عيسى في مرمى الزمالك

حسام حسن يُكرر إشارته الخارجة مرة أخرى وهذه المرة من مدرجات ملعب برج العرب

إقرأ أيضاً: نادر شوقي ينفي نهائياً شائعات رحيل حسام غالي عن النصر السعودي