فيديو: المصري يحسم القمة أمام الزمالك والعميد يُكرر إشارته الخارجة

حسم فريق المصري البورسعيدي مباراة القمة التي جمعته بمُضيفه فريق الزمالك عقب فوزه عليه منذ قليل بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.
ولم تشهد المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية أي نوع من أنواع الإثارة، وذلك نظراً إلى التحفظ الدفاعي من جانب فريق المصري البورسعيدي من جهة وأيضاً بسبب مستوى فريق الزمالك الباهت من جهة أخرى.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق المصري البورسعيدي نجح في خطف هدف الانتصار في الدقيقة ال61 عبر نجمه الجديد إسلام عيسى، وبذلك عزز فريق المصري البورسعيدي موقعه في المركز الثالث في الترتيب وخاصة بعدما رفع الفارق بينه وبين فريق الزمالك إلى 6 نقاط.
هدف إسلام عيسى في مرمى الزمالك
حسام حسن يُكرر إشارته الخارجة مرة أخرى وهذه المرة من مدرجات ملعب برج العرب
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