حسام حسن: السبب الرئيسي في فوزنا على الزمالك “الرجولة في الملعب”

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قام الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بالتعليق في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عقب نهاية المباراة مباشرة أعرب الكابتن حسان حسن عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه موجهاً الشكر إلى جميع لاعبيه، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن السبب الرئيسي في فوز فريقه على حساب فريق الزمالك هو الأداء الرجولي لكل لاعبيه على أرض الملعب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام حسن على أنه يثق بشكل كبير للغاية بكل لاعبيه سواء اللاعبين القدامى في صفوف الفريق أو حتى الوافدين الجدد، كما أضاف أيضاً: “المؤمن القوي خيراً من المؤمن الضعيف”.

تصريحات الكابتن حسام حسن بعد نهاية المباراة

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