فيديو: أرسنال يحجز مقعده في نهائي كأس الرابطة بمشاركة النني

نجح فريق أرسنال في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي في حجز مقعده في الدور النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018، وذلك عقب فوزه على حساب ضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.
وقد جاء ذلك الانتصار في مباراة إياب الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن مباراة الذهاب بين الجارين كانت قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، وبذلك سوف يواجه فريق أرسنال في الدور النهائي نظيره فريق مانشستر سيتي في شهر فبراير المقبل على أرضية ملعب ويمبلي.
وقد سجل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من المدافع الألماني أنطونيو روديغر بالخطأ في مرماه والنمساوي تشاكا، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي النجم البلجيكي ايدن هازارد، علماً بأن النجم المصري محمد النني قد شارك أساسياً في هذه المباراة وتألق فيها أيضاً بصورة لافتة في وسط الميدان.
ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي
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