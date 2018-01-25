عرض برتغالي مغري لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي أن أحد أندية الدوري البرتغالي قد أرسل عرضاً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي فيرينسي البرتغال قد أرسلت عرضاً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد صالح جمعة لاعب فريق الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي فقط.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن قيمة عرض نادي فيرينسي البرتغالي قد وصلت إلى مبلغ مليون يورو، علماً بأن الصفقة أيضاً تتضمن بند يُتيح للنادي البرتغالي شراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة في حالة تألقه مع الفريق في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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