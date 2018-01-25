فيديو: زلزال في مدريد بعد توديع الملكي لكأس ملك إسبانيا

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نجح فريق ليغانيس المغمور في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك عقب نجاحه في إقصاء فريق ريال مدريد من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م في واحدة من أكبر المفاجآت وأبرزها في تاريخ المسابقة.

وقد جاء تأهل فريق ليغانيس إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة عقب فوزه خارج أرضه على حساب الريال بهدفين مقابل هدف واحد في إطار إياب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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ولعل ما جعل تأهل فريق ليغانيس أيضاً تاريخياً أن الفريق الملكي قد فاز في مباراة الذهاب على أرض ليغانيس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وهو الأمر الذي جعل عشاق النادي الملكي يعتقدون أن طريق الريال نحو المربع الذهبي بات مفروشاً بالورود.

وعقب الإقصاء من مسابقة كأس ملك إسبانيا إضافة إلى نهاية كل آمال فريق ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، يبقى أمام الفريق الملكي هدف واحد فقط لا غير وهو المنافسة بكل قوة من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة ريال مدريد وليغانيس

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