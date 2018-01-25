تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي والرجاء

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الرجاء اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم طارق سامي من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد من عبد الفتاح عريشة ورضا جبر كحكم راية وحسن السندبيسي كحكم رابع وأمين عمر وأحمد العدوي كحكم خامس.

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ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الرجاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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