الزمالك يترقب رد وادي دجلة على العرض الأخير بخصوص محمد شريف

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ينتظر الرد من جانب مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، وذلك بخصوص العرض الأخير المقدم من أجل ضم النجم الواعد محمد شريف.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ينتظر الرد على العرض الأخير الذي وصلت قيمته إلى مبلغ 12 مليون جنيه مصري، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد محمد شريف صانع ألعاب فريق وادي دجلة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
وكان مجلس إدارة نادي وادي دجلة قد وضع شرطاً أساسياً منذ مطلع الشهر الحالي من أجل التخلي عن خدمات لاعبه محمد شريف في الميركاتو الشتوي، وهو الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه مصري إلا أن ارتفاع قيمة اللاعب كثيراً جعلت العديد من الأندية يتراجع عن فكرة ضم اللاعب في نهاية المطاف.
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