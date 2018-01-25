الأهلي يُقدم رسمياً حارس مرماه الجديد علي لطفي

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قام النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي بتقديم حارس مرماه الجديد النجم علي لطفي إلى الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

حيث نشر النادي الأهلي فيديو خاص بالنجم علي لطفي وهو يرتدي قميص النادي الأهلي بحي السفارات في مدينة نصر، إضافة إلى بعض الصور الخاصة به منفرداً أو رفقة أولاده بقميص النادي الأهلي وذلك بعدما قام بالتوقيع رسمياً على عقد انتقاله إلى النادي الأهلي.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد حسم الصفقة منذ أيام قليلة مع مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب، علماً بأن عقد النجم علي لطفي مع النادي الأهلي سوف يمتد لمدة أربعة مواسم ونصف، بينما وصلت قيمة الصفقة إلى مبلغ 3 مليون ونصف المليون جنيه مصري.

الأهلي يُقدم حارس مرماه الجديد علي لطفي