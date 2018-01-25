جماهير الزمالك تتلقى أخباراً سعيدة رغم الخسارة أمام المصري

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تلقت جماهير نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك على الرغم من الخسارة التي تعرض لها فريق الزمالك في مساء يوم أمس الأربعاء على يد فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت الأخبار السعيدة بعدما وصل في ظهر اليوم الخميس الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز إلى مطار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل بداية مشواره مع نادي الزمالك بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

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وقد تأخر انضمام النجم التونسي حمدي النقاز كثيراً للغاية إلى صفوف ناديه الجديد الزمالك بعد المفاوضات الطويلة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ومنذ أيام قليلة فقط قام النجم التونسي حمدي النقاز بالتوقيع رسمياً على عقد انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي.

وسوف يمتد عقد النجم التونسي حمدي النقاز مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف، علماً بأن قيمة الصفقة قد وصلت قيمتها إلى مبلغ 700 ألف دولار على أن يبدأ النجم التونسي في المشاركة في الحصص التدريبية رفقة فريقه الجديد انطلاقاً من يوم غداً الجمعة.

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