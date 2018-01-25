اتحاد الكرة يُخلي مسئوليته من عدم قيد علي لطفي في قائمة الأهلي

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أخلت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم مسؤوليتها اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي من عدم قيد النجم علي لطفي في قائمة فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما صدرت بعض الأنباء حول رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب.

حيث أكدت لجنة شئون اللاعبين أن النادي الأهلي نفسه لم يطلب حتى هذه اللحظة قيد اللاعب في قائمة الميركاتو الشتوي الحالي، كما أكدت لجنة شئون اللاعبين أيضاً أنه لا يوجد لديها أي مانع تماماً لقيد اللاعب وذلك على الرغم من مشكلة اللاعب مع التجنيد بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية الخاصة به.

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وكانت العديد من التقارير قد أشارت اليوم إلى أن النادي الأهلي لن يتمكن من قيد لاعبه الجديد علي لطفي في قائمة الفريق بسبب أزمة اللاعب مع التجنيد، علماً بأن اللاعب كان مقيداً في قائمة فريق إنبي طوال السنوات الماضية قبل أزمته بخصوص عدم تأدية الخدمة العسكرية.

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