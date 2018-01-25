مصادر صحفية تونسية تؤكد رفض حسام البدري الرحيل عن النادي الأهلي

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كشفت مصادر صحفية تونسية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي عن مستقبل الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في ظل العديد من العروض التي وصلت له في الآونة الأخيرة من جانب العديد من الأندية العربية.

حيث أشارت المصادر إلى أن الكابتن حسام البدري قد رفض نهائياً فكرة الرحيل عن صفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وخاصة وأنه يحترم عقده مع النادي الأهلي من جهة ومن جهة أخرى لرغبته في حصد المزيد من الألقاب من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء، ويأتي على رأس هذه الألقاب لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن أبرز العروض التي وصلت إلى الكابتن حسام البدري في الفترة الماضية كانت من طرف نادي الترجي الرياضي التونسي، إضافة إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي قبل تعيين التونسي المخضرم فوزي البنزرتي مدرباً للفريق، وأيضاً بعض العروض المغرية من الأندية الخليجية وتحديداً من الدوري السعودي.

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