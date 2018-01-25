مهاجم ليستر سيتي على مشارف الرحيل إلى الدوري الفرنسي

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي أن النجم الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق ليستر الإنجليزي حالياً، قد بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي إلى صفوف الدوري الفرنسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي موناكو الفرنسي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع النجم الجزائري إسلام سليماني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في أولى صفقات نادي الإمارة الشتوية.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي ليستر سيتي قد رفضت في الآونة الأخيرة عرضاً من جانب كلاً من نادي تشيلسي الإنجليزي وأيضاً نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك بسبب عدم موافقتهم على المطالب المالية التي طالب بها مجلس إدارة نادي الثعالب، علماً بأن إدارة نادي ليستر سيتي قد أكدت في أكثر من مناسبة سابقة أنها لن تتخلى عن النجم الجزائري سوى في حالة دفع مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني.

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