قرار هام من إيهاب جلال بعد وصول حمدي النقاز إلى الأراضي المصرية

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد اتخذ قراراً هاماً للغاية وذلك بعدما وصل النجم التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك الجديد إلى الأراضي المصرية اليوم.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك قد قرر أن يكون النجم التونسي حمدي النقاز متواجداً في المباراة القادمة لفريق الزمالك، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن ذلك القرار يأتي نظراً إلى الحاجة الماسة لخدمات النجم التونسي حمدي النقاز، وخاصة في ظل المعاناة التي يعيشها فريق الزمالك طوال الفترة الماضية في مركز الظهير الأيمن، مما سوف يجعل النجم حمدي النقاز بمثابة الحل المثالي لحل هذه المشكلة مع العلم بأن اللاعب سوف يُشارك في أول مران له رفقة الفريق في يوم غداً الجمعة.

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