الدون كريستيانو رونالدو يوجه رسالة تحفيزية إلى جماهير ريال مدريد

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حرص الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني على توجيه رسالة تحفيزية إلى جماهير النادي الملكي اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك عقب الصدمة التي عاشتها العاصمة الإسبانية مدريد في يوم أمس الأربعاء بعد إقصاء الريال من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

حيث قام النجم كريستيانو رونالدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “فريق ومشجعين شجعان، لا يزال لدينا مزيداً من المعارك لنفز بها”، ورفقة هذه التغريدة أضاف صورة له رفقة زملائه في الريال في مران اليوم الخميس.

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وكان فريق ريال مدريد قد تعرض إلى خسارة مفاجئة في يوم أمس الأربعاء على أرضية ميدانه على يد ضيفه فريق ليغانيس بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا مع العلم بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز الريال بهدف وحيد مقابل لا شئ خارج أرضه.

وبذلك فقد الريال لقب كأس ملك أسبانيا لينضم إلى لقب الدوري الإسباني الذي بات من المستحيل التتويج به هو أيضاً، ليبقى أمام الفريق الملكي لقب واحد فقط لا غير من أجل إنقاذ موسمه وهو لقب دوري أبطال أوروبا أصعب لقب في القارة الأوروبية.

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