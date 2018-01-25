موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في كأس ملك اسبانيا اليوم الخميس 25/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في كأس ملك إسبانيا، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق إسبانيول في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب الكامب نو، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق إسبانيول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول

ستُقام مباراة برشلونة وإسبانيول في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول

ستكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورتس HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق حفيظ الدراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام إسبانيول

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / لوكاس دين

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / باولينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز

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