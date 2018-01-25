فيديو: الأهلي ينجو من كمين الرجاء ويُعزز صدارته للترتيب

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نجح فريق الأهلي في قلب الطاولة على حساب مضيفه فريق الرجاء عقب فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بعد أن كان متأخراً في النتيجة طوال شوط المباراة الأول في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة وبالتالي أصبح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه 6 نقاط كاملة وذلك عن صاحب المركز الثاني فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.

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وبالعودة إلى المباراة كان فريق الرجاء قد تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب حماده ناصر، ولكن فريق الأهلي نجح في تعديل النتيجة في الشوط الثاني عبر المهاجم المغربي وليد أزارو، ومن ثم سجل باسم علي الهدف الثاني قبل أن يلحقه النجم إسلام محارب ويُسجل الهدف الثالث.

الهدف الأول لفريق الرجاء في المباراة

الهدف الأول لفريق الأهلي في المباراة

الهدف الثاني لفريق الأهلي في المباراة

الهدف الثالث لفريق الأهلي في المباراة

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