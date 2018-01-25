جوزيه مورينيو يُجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2020

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لا يزال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتحرك بشكل نشيط للغاية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، ولكن الحدث هذه المرة لم يكن من خلال التعاقد مع لاعب جديد ولكن من خلال تجديد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو عقده مع النادي الإنجليزي.

وبذلك تنتهي كافة التكهنات التي كانت تطرح العديد من التساؤلات في الآونة الأخيرة حول مستقبل المدرب البرتغالي في قلعة أولد ترافورد، ليأتي الرد من جانب إدارة نادي مانشستر يونايتد بشكل سريع والتي جددت عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حتى عام 2020، وذلك على الرغم من احتمالية خروج فريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي خالي الوفاض من الألقاب.

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وعقب تجديد عقده مباشرة أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي عن سعادته البالغة بالعقد الجديد، علماً بأن المدرب جوزيه مورينيو سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة بأنه يرغب في تدريب فريق مانشستر يونايتد لأطول فترة ممكنة وهو الأمر الذي يبدو أنه سوف يتحقق له بعد العقد الجديد.