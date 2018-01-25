سيد عبد الحفيظ يكشف عن مصير نجمي الأهلي في الميركاتو الحالي

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي عن مصير كلاً من نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي أكدت رحيل كلاً منهما في الميركاتو الشتوي الحالي عن صفوف القلعة الحمراء.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ينتظر في الأيام القليلة القادمة قيمة العرض المالي من طرف مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام.

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ويأتي ذلك في إطار احتمالية انتقال النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق الأهلي إلى صفوف نادي مصر المقاصة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حالة فشلت الصفقة فلا توجد أي مشكلة لدى النادي الأهلي وخاصة وأن النجم أحمد عادل عبد المنعم يُعتبر أحد أبناء النادي الأهلي.

وبخصوص النجم الواعد صالح جمعة نفى الكابتن سيد عبد الحفيظ نهائياً صحة الأنباء التي أكدت وصول عرض برتغالي رسمي إلى النادي الأهلي من أجل التعاقد مع النجم صالح جمعة، مشدداً في الوقت ذاته على أن العرض الذي وصل إلى النادي الأهلي من أجل النجم صالح جمعة جاء من أحد أندية الدوري السعودي ولم يتم مناقشة العرض حتى الآن.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي إنبي من أجل التعاقد مع النجم الواعد صلاح محسن ليس له أي فائدة على الإطلاق، وخاصة وأن اللاعب نفسه قد شدد في أكثر من مناسبة سابقة على أن رغبته هي اللعب بقميص النادي الأهلي.

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