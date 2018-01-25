فرج عامر: طلبنا عمرو بركات وحسين السيد والأهلي رفض

Advertisements

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي أن ناديه السكندري قد تقدم بعرض رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع نجمين من صفوف المارد الأحمر إلا أن إدارة النادي الأهلي قد رفضت العرض.

حيث كتب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على صحفته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “سموحة يطلب رسمياً من الأهلي أن يوافق على إعارة عمرو بركات وحسين السيد لنا لمدة موسم ونصف، ولم ننجح في ذلك”.

Advertisements

ولا شك أن ذلك الرد من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان متوقعاً للجميع، وخاصة وأن النادي الأهلي قد أعرب عن رغبته في أكثر من مناسبة سابقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في التعاقد بشكل رسمي مع إما النجم ياسر إبراهيم أو النجم عبد الله بكري، إلا أن مجلس إدارة نادي سموحة اشترط الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه مصري من أجل التفريط في أحدهما.

إقرأ أيضاً: سيد عبد الحفيظ يكشف عن مصير نجمي الأهلي في الميركاتو الحالي