نجم الزمالك يقترب رسمياً من الرحيل إلى صفوف مصر المقاصة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي إلى صفوف نادي مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وبين مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة مصر المقاصة، وذلك من أجل انتقال اللاعب يوسف إبراهيم أوباما إلى صفوف نادي مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف يكون اللاعب يوسف أوباما هو ثالث لاعب ينتقل من صفوف نادي الزمالك إلى صفوف نادي مصر المقاصة في الميركاتو الحالي، وذلك بعد انتقال كلاً من الثنائي صلاح عاشور وأحمد مجدي إلى صفوف النادي الفيومي في مقابل حصول نادي الزمالك على خدمات كلاً من الثنائي نانا بوكو وعماد فتحي.

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